السبت 2025-06-21 02:59 م
 

علاج الجيوب الانفية بإستخدام لسعات النحل على جانبي الانف

بق
تعبيرية
 
السبت، 21-06-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   علاج الجيوب الانفية بإستخدام لسعات النحل على جانبي الانف

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الثقافة

أخبار محلية وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته الخامسة

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1052) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة كما تم التعامل مع (113) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(119) حادث إطفاء و

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وسيم الأسد

عربي ودولي اعتقال وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد

منظر عام في عجلون

أخبار محلية بداية فصل الصيف فلكيا في الأردن اليوم.. ويسجل أطول نهار وأقصر ليل

غ5غ5ف

فيديو منوع أكثر طعام يحتوي على فيتامين B12

ؤرلا

فيديو منوع هل تستطيع تناول اللحمة بهذه الطريقة؟

تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية

عربي ودولي تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية



 
 





الأكثر مشاهدة