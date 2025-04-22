فتاة توثق بمقطع.. أمي خرجت من المحطة ونسيت خرطوم البنزين موصول!

الوكيل الإخباري- فتاة توثق بمقطع : أمي نسيت أن تُخرج خرطوم البنزين من السيارة قبل الخروج من المحطة وهذا ماحصل !

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#فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/5A6otT3C6x فتاة توثق بمقطع : أمي نسيت أن تُخرج خرطوم البنزين من السيارة قبل الخروج من المحطة وهذا ماحصل 😰! #سوشال_الوكيل April 22, 2025