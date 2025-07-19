فتاة توثق حالة سرقة في لندن ، وتعلق : يوم مُعتاد في لندن !#الاردن #الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/SvO1fIuoTb— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 17, 2025
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