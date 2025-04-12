فتاة توثق رد فعل قطتها عندما قامت بجلب قطة اخرى غيرها والاهتمام بها#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/9VV5Jvy4Dg— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 12, 2025
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