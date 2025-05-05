الإثنين 2025-05-05 03:05 م
 

فتاة عاشت لحظة مرعبة جدًا ، عندما واجهها دبين اسود وهي في زحليقة تسير ببطىء !!

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من موقع الحدث
 
الإثنين، 05-05-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-   متداول : فتاة عاشت لحظة مرعبة جدًا ، عندما واجهها دبين اسود وهي في زحليقة تسير ببطىء !!

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