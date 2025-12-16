الثلاثاء 2025-12-16 04:14 م

فتة إنسانية مؤثرة ❤️ موظف متجر أجهزة يمنح طفلين مشرّدين حق اختيار الفيلم الذي يشاهدانه كل ليلة

من الفيديو
الثلاثاء، 16-12-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-   لفتة إنسانية مؤثرة موظف متجر أجهزة يمنح طفلين مشرّدين حق اختيار الفيلم الذي يشاهدانه كل ليلة

