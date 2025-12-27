متداول :— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 25, 2025
فرحة رجل برؤية صديقه بعد فراق دام طويلًا ❤️#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/KcQ6rwbrDY
-
