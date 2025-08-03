فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل:— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 3, 2025
ما صار انفصال بس صار فيه خلافات وتراكمت كثير اشياء على بعض وانفجرنا وبعدنا عن بعض فترة واكتشفنا اننا مانقدر نعيش بدون بعض. pic.twitter.com/YWf5I8BgKx
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