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فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

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فرح الهادي
 
الأحد، 03-08-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل: ما صار انفصال بس صار فيه خلافات وتراكمت كثير اشياء على بعض وانفجرنا وبعدنا عن بعض فترة واكتشفنا اننا مانقدر نعيش بدون بعض.

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