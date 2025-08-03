الوكيل الإخباري- فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل: ما صار انفصال بس صار فيه خلافات وتراكمت كثير اشياء على بعض وانفجرنا وبعدنا عن بعض فترة واكتشفنا اننا مانقدر نعيش بدون بعض.

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