فرس نهر يفاجئ سياح بهجوم مباغت من تحت الماء في جنوب افريقيا#متداول pic.twitter.com/WkU63YsBN3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 5, 2026
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