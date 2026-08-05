الأربعاء 2026-08-05 04:15 م

فكرة رائعة يمكن استخدامها في عمليات إطفاء الحرائق

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الأربعاء، 05-08-2026 02:29 م

الوكيل الإخباري-   فكرة رائعة يمكن استخدامها في عمليات إطفاء الحرائق

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