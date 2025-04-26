فوائد مذهلة لحثالة القهوة: مضاد أكسدة ومخفف للالتهابات والهضم

الدكتور فهد الخضيري : — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 25, 2025
حثال القهوة مفيد ويعتبر مضاد اكسدة، ويقي ويقلل من الالتهابات، ويفيد في بعض مشاكل الهضم#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/GgviJgO18b
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