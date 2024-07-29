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فيديو "ساحر" من الفضاء للشفق القطبي مع نيزك عابر

مركبة فضائية
مركبة فضائية
الإثنين، 29-07-2024 06:35 م

 

 الوكيل الإخباري - التقط رائد تابع لناسا مقطع فيديو ساحرا من محطة الفضاء الدولية للشفق القطبي والنجوم مع نيزك عابر.

وشارك رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا ماثيو دومينيك، قائد مهمة "كرو-8"، مقطعا جديدا من الصور الملتقطة للأرض قبل شروق الشمس مباشرة.


ويتضمن هذا المنظر الليلي الشفق القطبي وهو يرقص عبر الغلاف الجوي للأرض، والنجوم المتلألئة، والأقمار الصناعية العابرة، وخط نيزكي قصير.


وتم التقاط المقطع من داخل وحدة القبة في المختبر المداري، مع ظهور الذراع الآلية "كندارم 2" في مقدمة الفيديو.

وشارك دومينيك المقطع الجديد في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، معلقا: "إذا شاهدت بعناية، يمكنك رؤية خط نيزكي في منتصف الطريق نحو الأرض".

 

وتاليا الفيديو:

 

 

RT

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