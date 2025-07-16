الأربعاء 2025-07-16 01:52 م
 

فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا

حكمز
لقطات من الفيديو
 
الأربعاء، 16-07-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا

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