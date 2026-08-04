في أحد المطاعم في إسبانيا، فأر يسقط في زيت قلي البطاطا#متداول pic.twitter.com/XFm6aIuwaD— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 4, 2026
-
أخبار متعلقة
-
هكذا يتم غسل الجزر في الهند
-
ماذا يحدث عندما تموت حوت وتغرق
-
اللحظات الأولى لهزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت مصر فجر اليوم
-
صنع مدينة ملاهي خاصة للأسماك حتى لا تشعر بالملل!
-
لحظة حدوث زلزال مصر فجر اليوم
-
فقاعات هواء في الجليد تشبه الكريستال
-
تقنية احترافية و دقيقة لكسر الألواح الزجاجية دون أي أخطاء
-
أفعى ضخمة تلتهم كنغرا في استراليا