الوكيل الإخباري- في الصين أدى انهيار طريق على منحدر إلى انقلاب عدد من المركبات التي كانت متوقفة في الموقع

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#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/iO71d1hMZ4 في الصين أدى انهيار طريق على منحدر إلى انقلاب عدد من المركبات التي كانت متوقفة في الموقع #الاردن June 4, 2025