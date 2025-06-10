الثلاثاء 2025-06-10 08:22 م
 

في الصين أدى انهيار طريق على منحدر إلى انقلاب عدد من المركبات التي كانت متوقفة في الموقع

ر
من الفيديو
 
الثلاثاء، 10-06-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري-   في الصين أدى انهيار طريق على منحدر إلى انقلاب عدد من المركبات التي كانت متوقفة في الموقع

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