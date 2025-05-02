في برشلونة.. لص حاول سرقة مصور صيني فلقّنه درس بفنون القتال حتى وصلت الشرطة

الوكيل الإخباري- متداول من أسبانيا

في برشلونة، حاول لص سرقة كاميرا من مصور صيني، لكن المصور استخدم مهاراته في فنون الدفاع عن النفس للإمساك به بهذه الطريقة، حتى وصول الشرطة لاعتقاله 😅!

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