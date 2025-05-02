في برشلونة.. لص حاول سرقة مصور صيني فلقّنه درس بفنون القتال حتى وصلت الشرطة

في برشلونة، حاول لص سرقة كاميرا من مصور صيني، لكن المصور استخدم مهاراته في فنون الدفاع عن النفس للإمساك به بهذه الطريقة، حتى وصول الشرطة لاعتقاله 😅!
متداول من أسبانيا : في برشلونة، حاول لص سرقة كاميرا من مصور صيني، لكن المصور استخدم مهاراته في فنون الدفاع عن النفس للإمساك به بهذه الطريقة، حتى وصول الشرطة لاعتقاله 😅!#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/X1hBsQk7qv— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 2, 2025
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