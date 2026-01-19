في روسيا: الناس يبحثون عن سياراتهم تحت أكوام الثلوج المتراكمة! 🤯❄️#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/1fa3qw99cP— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2026
