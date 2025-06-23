قطة تشعر بالأمان في حضن طبيبها البيطري— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 23, 2025
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