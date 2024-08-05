كيف تنقذ شخص تعرض للاختناق #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/QlCAt3mnDP— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 5, 2024
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