الأربعاء 2026-07-22 02:43 م

لحظات مرعبة في بورصة… شاحنة تقتحم محطة وقود وتثير الذعر

ثبق
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الأربعاء، 22-07-2026 12:35 م

الوكيل الإخباري-   لحظات مرعبة في بورصة… شاحنة تقتحم محطة وقود وتثير الذعر

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