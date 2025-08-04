متداول:— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 3, 2025
لحظة القبض على الممثلة المصرية وفاء عامر في المطار بعد اتهامها بـ تجارة الاعضاء 😨!pic.twitter.com/jNSiGdqlhk
-
أخبار متعلقة
-
رجل يكشف حيلة إخراج ليمونة من كوب ماء مليان بدون أن ينسكب شيء!
-
تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة
-
امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها
-
لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز
-
شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك
-
كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها
-
فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل
-
عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!