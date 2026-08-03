لحظة حدوث زلزال مصر فجر اليوم#متداول pic.twitter.com/uFpMFGPiMn— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 3, 2026
-
أخبار متعلقة
-
اللحظات الأولى لهزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت مصر فجر اليوم
-
صنع مدينة ملاهي خاصة للأسماك حتى لا تشعر بالملل!
-
فقاعات هواء في الجليد تشبه الكريستال
-
إعتداء جديد على محول مغذي لإنارة طريق عمان إربد
-
تقنية احترافية و دقيقة لكسر الألواح الزجاجية دون أي أخطاء
-
أفعى ضخمة تلتهم كنغرا في استراليا
-
فيديو صادم من الولايات المتحدة.. خلال مطاردة أمنية، خرج المشتبه به من نافذة سيارته في محاولة مستفزة لإرباك رجال الشرطة
-
أكبر مبنى سكني في العالم من حيث عدد السكان حيث يتجاوز عدد قاطنيه حاجز ال30