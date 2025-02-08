 
السبت 2025-02-08 01:55 م
 

"لحفظ النعمة".. سيدة تشارك طريقة لحفظ الأرز المتبقي من الغداء بدلاً من كبّه

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 08-02-2025 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   "لحفظ النعمة".. سيدة تشارك طريقة لحفظ الأرز المتبقي من الغداء بدلاً من كبّه

اضافة اعلان

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

اا

منوعات ظهور 102 ثعبان حمراء البطن في حديقة منزل بأستراليا

ا

أخبار محلية بلدية السلط: أرشفة 30 ألف معاملة ترخيص بناء واستمرار أرشفة باقي المعاملات

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس

من تسليم الأسرى اليوم السبت

فلسطين مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الأسرى "لن تمر مرور الكرام"

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

ا

أسواق ومال احتياطي الغاز في مستودعات التخزين الأوروبية يهبط إلى أقل من 50%

لل

أخبار الشركات نديم حداد وعز بسطامي يحققان إنجازات لافتة في سباقات المنطقة على متن سيارتي تويوتا

جانب من الفعالية

أخبار محلية الحسين للسرطان ينظم اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب



 




الأكثر مشاهدة