"لحفظ النعمة".. سيدة تشارك طريقة لحفظ الأرز المتبقي من الغداء بدلاً من كبّه#الاردن #سوشال_الوكيل #فيديو #الوكيل_الاخباري #الارز #الطعام pic.twitter.com/WjK2sFOVGT— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 8, 2025
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