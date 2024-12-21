لعشاق التونة.. اليكم هذه الوصفة اللذيذة#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/W3AToInbAi— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 21, 2024
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