الوكيل الإخباري- لقطات مميزة من سد الجرذاني في محافظة معان حيث تظهر جمالية المنطقة بعد الهطولات المطرية الأخيرة

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#الاردن pic.twitter.com/HejVlUhECN لقطات مميزة من سد الجرذاني في محافظة معان حيث تظهر جمالية المنطقة بعد الهطولات المطرية الأخيرة #سوشال_الوكيل March 7, 2025