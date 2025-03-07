 
الجمعة 2025-03-07 08:39 م
 

لقطات مميزة من سد الجرذاني في محافظة معان

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الجمعة، 07-03-2025 06:44 م

الوكيل الإخباري-   لقطات مميزة من سد الجرذاني في محافظة معان حيث تظهر جمالية المنطقة بعد الهطولات المطرية الأخيرة

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