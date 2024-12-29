لكل مهوم.. استمع لهذه الآيات العطرة من القران الكريم#فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/CUHk6D05CZ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 29, 2024
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