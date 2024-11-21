للمبتدئين في القيادة.. طريقة ركن السيارة بين سيارتين

للمبتدئين في القيادة.. الطريقة الصحيحة لركن السيارة بين سيارتين #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/JJthlLogc1— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 21, 2024
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