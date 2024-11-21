 
الخميس 2024-11-21 12:09 م
 

للمبتدئين في القيادة.. طريقة ركن السيارة بين سيارتين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   للمبتدئين في القيادة.. طريقة ركن السيارة بين سيارتين

اضافة اعلان

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

البطاينة وروته

أخبار محلية البطاينة يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى الناتو

أرشيفية

أخبار محلية وزير العمل: إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام

جانب من المشاركة

أخبار محلية وفد حكومي أردني يطّلع على التجربة السعودية في الأرشفة والتحوُّل الرقمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تُعلن عن رقم تاريخي بعدد الطلبة الوافدين بالجامعات الأردنية

سقوط الأشجار تسبب في وفاتين بولاية سياتل

عربي ودولي قتيلان وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون في عاصفة عاتية تضرب غرب أميركا

تعبيرية

فيديو منوع هذا ما يحدث في حال غسل الدجاج قبل الطهي !

الطلبة برفقة أعضاء هيئة التدريس

أخبار محلية بنباتات أردنية .. دراسة لعلاج الألم المزمن دون إدمان

الإعلامي الدكتور يوسف محمد

منوعات الإعلامي البحريني الدكتور يوسف محمد في ذمة الله



 


الأكثر مشاهدة