"لمن له حاجة عند الله"… نصيحة الداعية محمد راتب النابلسي #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/F0H0UvFIwX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 15, 2026
