الخميس 2025-05-08 04:52 م
 

لن يطلق عليها السلحفاة البطيئة بعد الآن

فرلبؤلا
من موقع الحدث
 
الخميس، 08-05-2025 03:42 م
الوكيل الإخباري-   لن يطلق عليها السلحفاة البطيئة بعد الآن
 
اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

"خلال لقائه نحو أربعمئة من شيوخ ووجهاء وشباب ونساء من مختلف المحافظات

أخبار محلية العيسوي: الأردنيون والقيادة الهاشمية عهد متجذر لا تنقضه المحن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تتجه لتنظيم مهن المعالجة بالحجامة والأعشاب والإبر الصينية

ولي العهد يبحث مع شركات يابانية فرص التعاون بمجالات الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات

أخبار محلية ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات الاقتصادية في طوكيو

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى

فرلبؤلا

فيديو منوع لن يطلق عليها السلحفاة البطيئة بعد الآن

فقل

فيديو منوع تكنولوجيا القطع باستخدام الماء



 
 





الأكثر مشاهدة