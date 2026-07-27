ليست مغامرة... بل يوم عمل اعتيادي لعمال خطوط الكهرباء#متداول pic.twitter.com/6w9uNZWpCB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 27, 2026
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