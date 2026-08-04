الثلاثاء 2026-08-04 03:16 م

ماذا يحدث عندما تموت حوت وتغرق

يب
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الثلاثاء، 04-08-2026 02:40 م

الوكيل الإخباري-   ماذا يحدث عندما تموت حوت وتغرق

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