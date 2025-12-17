الأربعاء 2025-12-17 03:53 م

متداول: حسرة مشجع سعودي قام بيبع سيارته لحضور مباراة منتخبه في نصف نهائي كأس العرب … والنتيجة خسارة من الأردن 💔

بث
من الفيديو
الأربعاء، 17-12-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   متداول: حسرة مشجع سعودي قام بيبع سيارته لحضور مباراة منتخبه في نصف نهائي كأس العرب … والنتيجة خسارة من الأردن

