متداول| فوائد كبيرة للقرنفل برفع المناعة في الشتاء #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pgFghvCnsM— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 27, 2025
-
أخبار متعلقة
-
متداول| طريقة لمعرفة مقاسك عند شراء الملابس دون الحاجة للقياس
-
متداول | روبوتات تُحضّر وتُقدّم القهوة في الصين!
-
خبير في العطور : لا يمكن أبخر بعود "التايجر" في بيتي، لانه مجرد خشب واذا عندك ربو او حساسية تراه بيدمرك!
-
فتاة بمقطع : كيف يبدو يومي كصاحبة مقهى، يبدأ يومي عند الرابعة فجرًا، وأغادر للمنزل عند السابعة والنصف ليلًا !
-
خبير الاسماك والصيد البحري "عبدالله أحمد" : كان يحاول عمل فيديو يشرح فيه عن سمك التونة ذات الزعنفة الصفراء، لكن الامر خرج عن السيطرة بهذا الشكل 😅!
-
بدر ال انطونيو عبر قناة الواقع : انا مسامح كل من انتقدني او اساء الي بتعليق سلبي
-
سؤال متداول في علوم المرجلة : "اذا سقيت القهوة على الرجال، وقضت القهوة قبل تصب لآخر واحد، وش تقوله ووش يرد عليك؟"
-
تزيين الجدار بورق الذهب