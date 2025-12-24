الأربعاء 2025-12-24 03:57 م

متداول من الصين: عشرات الآلاف من الشباب أصبحوا بلا مأوى بعد إدراجهم في القائمة السوداء لنظام الائتمان الاجتماعي، ما حرمهم من البنوك والوظائف والسكن 💔

من الفيديو
الأربعاء، 24-12-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   متداول من الصين: عشرات الآلاف من الشباب أصبحوا بلا مأوى بعد إدراجهم في القائمة السوداء لنظام الائتمان الاجتماعي، ما حرمهم من البنوك والوظائف والسكن

