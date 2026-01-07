متداول: من عادات الزواج ببعض قبائل السودان قيام أهل العروس بضرب العريس بالسوط، وعليه الصمود ليثبت أنه يستحق ابنتهم#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/cY2k0vR6D4— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2026
