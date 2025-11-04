متداول: هكذا يتم ترويض الثعابين#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/xyRMXEBlJl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 4, 2025
-
أخبار متعلقة
-
شخص نال شهرة واسعة لأنه لا يخسر أبدا في لعبة XO!
-
متداول: جهاز يقوم بتغيير درجة حرارة المياه
-
ابتكار ذاتي.. مهندس يصنع طرفًا صناعيًا يعمل بلا بطاريات
-
عامل يستعرض موهبته بالرسم على غبار زجاج السيارة😍!
-
أب ينصدم من ردود ابنه عند تعليمه فنون الرد😂!
-
هكذا يمكنك استخراج مفتاح مكسور بداخل قفل بكل سهولة
-
متداول: هكذا تميّز الآيفون الأصلي عن المقلّد 📱
-
متداول: قطار يتحوّل إلى مطعم فاخر في السعودية