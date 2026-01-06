مدرب السباحة والإنقاذ الفلسطيني انور النوري يشارك : الطريقة الصحيحة للإسعاف الأولي للغريق — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 6, 2026
#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/jwfWdCdN9x
-
