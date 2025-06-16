مدرب سباحة يكشف تقنية للنجاة من الغرق في فيديو توعوي

مدرب سباحة يشارك مقطع فيديو : إذا كنت على وشك الغرق قم بهذا "التكنيك" وستنجو #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/dweTAw3xIV— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 16, 2025
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