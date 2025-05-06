مرشد السفاري يوقف فيلًا مهاجمًا بيده 🐘 📷#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/Nhc30LsK9z— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 6, 2025
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