مسن يحصد تفاعلًا واسع بسبب لياقته البدنية 😂❤️#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/hWW3xAqjMB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 8, 2025
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