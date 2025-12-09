الثلاثاء 2025-12-09 04:49 م

مشاهد عاطفية ومؤثرة.. أحمد الشرع يحتضن فتيان ضحايا جرائم نظام الأسد

من الفيديو
الثلاثاء، 09-12-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-   مشاهد عاطفية ومؤثرة..
الرئيس أحمد الشرع يحتضن مجموعة من الفتيان الذين رووا قصصهم المؤلمة مع جرائم نظام الأسد خلال احتفال ذكرى تحرير سوريا 😢💔

