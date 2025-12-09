مشاهد عاطفية ومؤثرة.. أحمد الشرع يحتضن فتيان ضحايا جرائم نظام الأسد

الوكيل الإخباري- مشاهد عاطفية ومؤثرة..

الرئيس أحمد الشرع يحتضن مجموعة من الفتيان الذين رووا قصصهم المؤلمة مع جرائم نظام الأسد خلال احتفال ذكرى تحرير سوريا 😢💔

