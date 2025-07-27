الوكيل الإخباري- مشهد جميل لحيوانات الألبكة عند الغسق في مزرعة على التلال المطلة على المحيط في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا

اضافة اعلان



#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/hm9tPydF36 مشهد جميل لحيوانات الألبكة عند الغسق في مزرعة على التلال المطلة على المحيط في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا July 27, 2025