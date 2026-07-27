الإثنين 2026-07-27 03:47 م

مشهد مهيب يوثق لحظة اقتراب العاصفة في مدينة سيوكس فولز

صشي
من الفيديو
 
الإثنين، 27-07-2026 03:06 م

الوكيل الإخباري-   مشهد مهيب يوثق لحظة اقتراب العاصفة في مدينة سيوكس فولز 

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