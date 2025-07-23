مطعم في إندونسيا يقوم بتوظيف الأشخاص المصابين بمتلازمة داون فقط#سوشال_الوكيل #فيديو__منوع #فيديو pic.twitter.com/Z2ISN5y6FO— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 23, 2025
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