مقطع بالذكاء الاصطناعي يظهر كيف تبدو مدينتك بعد انفجار نووي

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الوكيل الإخباري- مقطع بطريقة الذكاء الاصطناعي.. هذا ما ستراه أمامك لو انفجرت قنبلة نووية في مدينتك

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#فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/o6rhrpYhqV مقطع بطريقة الذكاء الاصطناعي.. هذا ما ستراه أمامك لو انفجرت قنبلة نووية في مدينتك 🤯 #سوشال_الوكيل June 16, 2025



