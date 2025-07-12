مقطع طريف.. بطة تشعر بالسعادة 😂❤️#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/2QyT8w0GaZ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 12, 2025
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