مقطع متداول في تركيا لمدير مدرسة يدفع طالبًا مصابًا بالتوحّد على الدرج وقد تم فصله واعتقاله 💔 #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/gZSkHWEESg— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 12, 2025
