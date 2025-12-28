مقطع متداول لمعلّم سعودي نال انتشارًا واسعًا لإبداعه في الرسم على اللوح في الصف وبأدوات بسيطة#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/DDibX6oiY2— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 28, 2025
-
أخبار متعلقة
-
شخص يشارك: هذا هو الحل إذا هاجمتك كلاب وأنت وحدك!
-
متداول: خبير يشرح شكل أسنان الثعابين أثناء اللدغ وحقن السم
-
الداعية مصطفى حسني: احرص على هذا الدعاء
-
مشهد لافت في الحرم المكي: حمامة تتخذ رأس معتمر ملجأً آمناً 🕊️
-
فرحة رجل برؤية صديقه بعد فراق دام طويلًا ❤️
-
فيصل الشثري ونواف الشثري في تجربة مختلفة لأول مره 😂!
-
مقلب طريف: شاب يصغّر صندوق البريد يوميًا والنتيجة مفاجئة 😂
-
متداول: هكذا يمكنك الخروج بسيارتك بسهولة عند اصطفافها في مكان ضيّق