مقطع متداول يتصدّر الترند: تحذير لربّات البيوت عند تحضير الطعام #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/7jS7u4lFpL— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 20, 2026
