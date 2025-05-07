مقطع مفيد : في حال اقفلت سيارتك على المفاتيح هذه الطريقة ستفيدك !#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/1hvAV1lqRJ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 7, 2025
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